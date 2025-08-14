Fiorentina battuta dalla Rappresentativa Universitaria giapponese: decisivo Ikegaya
Termina 1-2 l’ultima amichevole estiva della Fiorentina, battuta in casa dalla JUFA, la rappresentativa degli Universitari Giapponesi, che salutano l’Italia con due vittorie (con i viola ed il Milan Futuro) e due pareggi (con Genoa e Cesena) le cinque partite disputate in Italia (l’unica sconfitta patita contro l’Hellas Verona).
Primo tempo molto divertente quello andato in scena ad un Viola Park sold out per l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio della stagione. Diverse occasioni già nei primi 15 minuti con la Fiorentina che va vicino alla rete del vantaggio prima con Dodo e poi con una bella azione corale che ha portato al tiro - finito alto - di Moise Kean. Jufa però che appena può risponde grazie soprattutto alla qualità del suo numero 10 Matsunga. Il vantaggio è di parte gigliata e arriva al 18’ con un bel cross di Sohm che finisce sui piedi di Gudmundsson che da pochi passi batte Sato. Gli ospiti in si scompongono, tentano più volte la via del pareggio con la rete che arriva al 32’ con un bel cross di Yoshimura confezionato per Tsuneto, che da pochi passi non può sbagliare.
Nella ripresa la formazione ospite cala leggermente il ritmo e ne approfitta la Fiorentina, che però trova sempre la respinta di un ottimo Sato. L’azione più importante per la formazione di Stefano Pioli arriva al 51’: tiro a botta sicura di Gudmundsson che trova la respinta di... Kean. Il classe 2000 prova a ribadire con un colpo di tacco in area piccola ma Hosoi si immola salvando il risultato. A dieci dal termine doccia gelata per i viola, che subiscono la rete del 2-1 da Ikegaya. Si conclude un ko l’ultima amichevole estiva della Fiorentina, che tra una settimana avrà il primo impegno ufficiale in Conference League contro gli ucraini del Polissya.
