Ufficiale Casertana, acquistato Kallon dall'Hellas. L'attaccante: "Torno con grande entusiasmo"

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Yayah Kallon prelevato a titolo definitivo dall’Hellas Verona.

Per Kallon si tratta di un ritorno in rossoblu dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione con la maglia dei falchetti. Un nuovo capitolo stimolante per l’esterno della Sierra Leone classe 2001 che, appena qualche anno fa, ha calcato il palcoscenico della serie A con le maglie di Genoa ed Hellas.

“Ritorno con grande entusiasmo per riprendere il discorso interrotto lo scorso campionato – commenta Kallon ai canali ufficiali del club – Ho scelto di nuovo la maglia rossoblù perché si è creato un legame forte con la città e la tifoseria che ho toccato con mano anche in queste settimane passate lontano. Erano quasi due mesi che la società spingeva per riportarmi a Caserta e questa grande stima dimostratami dal presidente, dal direttore e dal mister è sicuramente uno stimolo ulteriore. Torno per questo legame profondo con l’ambiente tutto e con gli stessi compagni di squadra che mi ha contattato ogni giorno parlandomi con entusiasmo del progetto che sta nascendo. Una squadra di spessore che sicuramente regalerà soddisfazioni. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il mio contributo”.