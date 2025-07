Non c'è solo la Fiorentina su Nicolussi Caviglia. Sondaggi di Ajax e Bayer Leverkusen

Il futuro di Hans Nicolussi Caviglia potrebbe non essere più in Italia. Come riferito da Sportmediaset, l’Ajax ha messo gli occhi su centrocampista attualmente in forza al Venezia, reduce da una buona stagione con i lagunari pur terminata con la retrocessione in Serie B. Il club olandese, da sempre attento ai giovani talenti dal profilo tecnico e dinamico, avrebbe avviato i primi contatti per valutare un possibile affondo nelle prossime settimane.

Ma non è solo l’Ajax a monitorare il classe 2000. In Germania, anche il Bayer Leverkusen di Erik Ten Hag avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per il giocatore e anche se al non sono ancora arrivate offerte ufficiali, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se si passerà dal semplice interesse a una trattativa concreta.

Come vi abbiamo raccontato (QUI la news), tra le squadre di Serie A che hanno messo gli occhi su Nicolussi Caviglia c'è la Fiorentina. La società viola è a caccia di centrocampisti che possano andare ad allungare la rosa di Stefano Pioli e il calciatore valdostano è nella lista dei viola. Così come è in quella del Bologna di Vincenzo Italiano, con il direttore sportivo del club felsineo Giovanni Sartori che stravederebbe per lui.