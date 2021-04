Non è l'anno del Gallo: così Belotti rischia di perdere il treno per andare in una big

La Stampa oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Andrea Belotti. Il Gallo è uscito a 20' dalla fine in 3 delle ultime 5 gare ed è diventato un ex intoccabile adesso in crisi. Una stagione che sembrava destinata a decidere il suo futuro e a prepararlo, a ventisette anni, per il grandissimo salto, sta scivolando via grigia, rischiando di metterlo in secondo piano rispetto ad altri attaccanti.

Contratto in scadenza nell'estate del 2022, deve decidere in queste settimane se rinnovare o se andare via. Una scelta tecnica ma anche di vita, più di ogni altra al momento lo sta corteggiando la Roma.