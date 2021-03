"Non segna abbastanza". Il motivo per cui al Real Madrid non sono innamorati di Benzema

Lo straordinario gol di Karim Benzema contro l'Elche ha messo una toppa sulla possibile figuraccia che il Real Madrid stava per fare nell'avvicinamento alla partita contro l'Atalanta. Uno scambio al limite, una volée di gran classe, palla che bacia il palo prima di finire nel sacco per il 2-1 finale. "C'est plus facile" verrebbe da dire, quando non lo è affatto.

Però ieri Zidane ha parlato di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo. Perché? A Madrid l'impressione è che Karim Benzema non sia abbastanza per essere il cannoniere principe del Real Madrid. Erano abituati bene, ovviamente, perché il portoghese sfiorava quasi sempre le 50 reti, superandole per sei volte di fila. Mettendo anche Benzema in un ruolo di comprimario, tanto che in una stagione segnò addirittura solamente 5 gol nella Liga, nell'ultimo anno di Ronaldo alla Juve.

"Segna troppo poco", la critica principale. Forse servirebbe Haaland, oppure Mbappé. Sogni che in questo momento, con il Bernabeu in rifacimento e qualche conto sballato di troppo (più che altro nel fatturato) sembrano davvero lontani. Benzema è l'uomo copertina di questo Real, uno dei migliori attaccanti al mondo. Ma quando sei a Madrid, con la Camiseta Blanca, il rischio è di pesare sempre troppo poco rispetto a certi fuoriclasse. Per inciso: negli ultimi due anni e mezzo ha segnato 77 gol contro i 92 di Ronaldo in Italia.