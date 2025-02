Non solo calcio giocato per la Juventus. Domani il CdA per approvare la semestrale

Non solo calcio giocator per la Juventus, attesa stasera dall'impegno dello Stadium nei questi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli. C'è grande attesa per il CdA del club bianconero di domani - sottolinea Tuttosport -, che si riunisce sotto la presidente di Gianluca Ferrero per approvare i conti del primo semestre (1° luglio-31 dicembre 2024).

I numeri, in confronto con la semestrale dell’anno precedente, dovrebbero essere in territorio positivo - continua Tuttosport - visto il ritorno della squadra in Champions, anche se il cammino bianconero si è fermato ai playoff, senza raggiungere l’ottavo di finale, indicato a bilancio come obiettivo minimo. Nella semestrale sono stati inseriti buona parte dei ricavi Uefa (il totale è di circa 64 milioni) e, contemporaneamente, sono stati ridotti i costi del monte ingaggio e degli ammortamenti senza sacrificare le prestazioni, due condizioni che fanno propendere per una visione un po’ più rosea dei conti rispetto al passato visto che la società ha chiuso l’ultimo bilancio (2023-24) con un passivo di 200 milioni.

Ovvio che l’uscita dall’Europa - conclude Tuttosport - rallenta la ripresa e il pareggio di bilancio: la variabile che potrebbe ancora cambiare il conteggio di questo esercizio è il Mondiale per Club.