Ufficiale Non solo colpi per la prima squadra, il Como rinforza anche la Primavera con 4 acquisti

vedi letture

Non solo acquisti per la prima squadra, il Como sta rinforzando anche il suo settore giovanile in questi ultimi giorni di trattative. Di seguito l'annuncio di quattro nuovi innesti per la formazione Primavera: Tommaso Nucifero, Thomas Diego Altomonte, Andrèa Le Borgne e Sven Lesjak.

"Como 1907 è lieto di dare il benvenuto nella Primavera BiancoBlu a quattro nuovi giocatori proseguendo nel percorso di rafforzamento della squadra per il futuro con talenti nazionali e internazionali.

Tommaso Nucifero si unisce al Como 1907 Primavera dopo aver collezionato, nella prima parte di stagione, 16 presenze in Serie D con la Pro Sesto 1913. Tommaso ha esordito con i BiancoBlu nella vittoria contro la Virtus Entella all’inizio di gennaio e ha fornito un assist decisivo per il gol di Pisano contro l’Albinoleffe.

Thomas Diego Altomonte arriva dalla SSD NovaRomentina, dove ha collezionato 17 presenze e sei gol. Ha già esordito con la Primavera, partecipando a tre partite e segnando il suo primo gol contro l’Albinoleffe.

Andrèa Le Borgne, centrocampista francese classe 2006, arriva al Como dal Nizza U19 dopo un periodo con la SC Air Bel U19. Ha esordito a dicembre nella vittoria per 4-0 contro il Venezia e da allora ha realizzato il suo primo assist e il suo primo gol in BiancoBlu contro Virtus Entella e Albinoleffe.

Sven Lesjak, difensore centrale croato, arriva dall’NK Varazdin U19. Il giovane e promettente difensore si è già guadagnato la convocazione in prima squadra per la recente partita in casa contro l’Atalanta".

Osian Roberts, Head of development del Como, ha commentato così questi quattro acquisti ai canali ufficiali del club: “Siamo soddisfatti del lavoro di selezione fatto per la Primavera durante questa finestra di mercato. L’equilibrio tra giocatori italiani e internazionali riflette la nostra ambizione di portare i profili giusti per sviluppare al meglio i giovani talenti all’interno del club. Il merito va a Ian Torrance, David Facchin e ai loro team per la loro dedizione e il loro impegno nell’assicurare questi giocatori al Como 1907”.