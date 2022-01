Non solo Diawara, Villar al passo d'addio: sorpasso del Getafe sul Celta Vigo

vedi letture

In pieno fermento il mercato della Roma che domani accoglierà per le visite mediche Sergio Oliveira del Porto. In uscita c'è Amadou Diawara al quale il Valencia, che sta cedendo Daniel Wass all'Atletico Madrid, vuole consegnare le chiavi del centrocampo. Non solo: Gonzalo Villar ha rifiutato la Sampdoria e sta per tornare in Spagna. Sembrava tutto definito col Celta Vigo col club galiziano che era certo di averlo già nelle scorse ore. Il Getafe invece sembra aver convinto il giocatore e la trattativa è in fase conclusiva.