Non solo Dybala. Juventus e Cuadrado vicinissimi al rinnovo fino al 2023 con opzione

vedi letture

I contatti fra la Juventus e l'entourage di Juan Cuadrado per il rinnovo di contratto, spiega il quotidiano La Stampa, vanno avanti con grandissima fiducia e ottimismo. Il colombiano, il cui attuale contratto scadrà al termine della stagione in corso, si legherà ai bianconeri per una ulteriore stagione con opzione sulla seconda. In pratica, un nuovo contratto fino al 2023 con opzione al 2024. Possibili novità in tal senso già nelle prossime settimane.