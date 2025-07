Non solo Ghilardi, altri due obiettivi in difesa per la Roma: occhi su Cresswell e Djiku

Continua il mercato in casa Roma, con la società giallorossa che proverà ad accontentare il suo allenatore Gasperini regalandogli i rinforzi richiesti prima possibile, a maggior ragione dopo il nuovo 'richiamo' del tecnico ai suoi dirigenti.

Per quanto riguarda la difesa, come vi stiamo raccontando ormai da diversi giorni, la Roma sta accelerando per arrivare al centrale Daniele Ghilardi di proprietà dell'Hellas Verona, e sul quale la Fiorentina gode del 50% sulla rivendita. Quello del classe 2003 dai gialloblù però non dovrebbe essere l'unico acquisto per la difesa dei capitolini da qui alle prossime settimane. Anche perché i 'rientranti' Hermoso e Kumbulla, tornati a Roma dai rispettivi prestiti al Bayer Leverkusen e all'Espanyol, sono in aria di ripartire e il reparto dovrà peraltro fare a meno giocoforza di Ndicka nel mese di gennaio, a causa della Coppa d'Africa.

Ecco dunque che emergono altri due nomi per la difesa della Roma, fatti da La Gazzetta dello Sport. Il primo, Charlie Cresswell (in foto), è un difensore centrale inglese classe 2002 attualmente al Tolosa, già seguito da diversi club europei per le sue qualità fisiche e la sua capacità di impostare. Sarebbe un investimento interessante anche in prospettiva, vista la giovane età. Il secondo profilo è quello di Alexander Djiku, esperto centrale ghanese del Fenerbahce, che compirà 31 anni nei prossimi giorni. Djiku garantirebbe maggiore esperienza internazionale e avrebbe costi di acquisizione più contenuti rispetto a giocatori più giovani.