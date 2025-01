Ufficiale Non solo Jesper. Kazper Karlsson lascia il Bologna: all'AIK a titolo definitivo

Il Bologna sta per salutare, in prestito, Jesper Karlsson, ma nel frattempo ha detto addio a titolo definitivo a Kazper Karlsson centrocampista classe 2005 che era arrivato meno di un anno fa in rossoblù. Ad annunciarlo è stato l'AIK Solna che con un comunicato ha ufficializzato l'acquisto del calciatore:

"L'AIK Football ha concordato un trasferimento con il club italiano Bologna FC 1909 per il 19enne centrocampista Kazper Karlsson. L'accordo tra le parti è valido fino al 31 dicembre 2028 e Kazper giocherà con il numero 5 sulle spalle".