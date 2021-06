Non solo Juventus. Sport.es: "Pjanic può diventare un'idea anche per l'Inter"

Miralem Pjanic, dopo una sola stagione, sembra già in uscita dal Barcellona. E la priorità del centrocampista bosniaco è legata ad un ritorno in Italia. Da tempo si parla di un possibile rientro alla Juventus, soprattutto dopo l'arrivo di Allegri in panchina. Ma secondo Sport Pjanic potrebbe diventare un nome buono anche per l'Inter. Una pista certamente difficile, ma che col passare delle settimane di mercato potrebbe trovare maggiore concretezza. In Ingilterra invece il nome di Pjanic è finito nel mirino del Chelsea, anche se come detto l'idea del calciatore sarebbe quella di tornare in Serie A.