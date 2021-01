Nuovi sponsor per la Serie A: caccia a partner per il VAR e per la Goal-line Technology

Nuovi sponsor in arrivo per la Serie A. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it presto verranno infatti stretti nuovi accordi con partner tecnologici che saranno associati al VAR e alla Goal-line Technology. Stando a SportBusiness eventuali accordi di questo tipo renderebbero la Serie A la prima grande lega calcistica europea a offrire una sponsorizzazione del VAR e della GLT. Ci saranno otto postazioni per gli sponsor, inclusi i “title rights” per le quattro principali competizioni gestite dalla Lega Serie A: Serie A, Supercoppa Italiana, Coppa Itala e eSerie A. Poi ci saranno altre quattro possibili categorie: Official Partner, Official Timekeeper, Partner tecnologico ufficiale, Partner ufficiale per l’MVP del mese.