Nuovo traguardo per Cristiano Ronaldo: con Juve-Spezia 600 gare in campionato

Un nuovo traguardo per Cristiano Ronaldo. Con Juventus-Spezia, gara che inizierà tra pochi minuti, il fuoriclasse portoghese giocherà la partita numero 600 in un campionato nazionale. Nello specifico, CR7 ha giocato 27 partite di campionato con lo Sporting Lisbona (di cui due in seconda divisione portoghese), 196 in Premier col Manchester United, 292 in Liga col Real Madrid e 85 in Serie A con la Juventus.