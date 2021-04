Oggi assemblea di Serie A: rabbia tra i club, resta in piedi l'ipotesi di un causa contro Agnelli

La prima assemblea di Lega Serie A dopo il fallimento del progetto Superlega sarà a dir poco infuocata. Ne prevede alcuni sviluppi La Gazzetta dello Sport, che ipotizza parole dure di Paolo Dal Pino, numero uno di via Rossellini, nei confronti di Juventus, Inter e Milan ma più in generale anche del fronte di sette squadre (non ci sono i rossoneri, a Inter e Juve si aggiungono Atalanta, Napoli, Lazio, Fiorentina e Verona) che lo hanno sfiduciato una settimana fa. Poi, le posizioni di Agnelli, Marotta e Scaroni: l’ad nerazzurro è consigliere federale in quota Serie A, se i club lo sfiduceranno farà un passo indietro. Lo stesso potrebbe fare Scaroni (consigliere di Lega, come del resto anche Marotta), con la differenza però che il Milan è sempre stato a favore della chiusura con i fondi (che avrebbe compromesso la partecipazione alla Superlega). Un aspetto che tocca la situazione di Agnelli: individuato dalle altre società come il principale responsabile di un’operazione che ha portato a far fallire una trattativa d 1,7 miliardi di euro, resta in piedi l’ipotesi di una causa nei suoi confronti.