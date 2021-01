Oggi Genoa-Lazio, i convocati di Inzaghi: c'è Luiz Felipe. Out Parolo, Fares e Correa

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori per la sfida odierna in casa del Genoa. Recupera ed è presente in lista Luiz Felipe, mentre sono out Parolo, Fares, Correa e Lulic.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Muriqi