Oggi Juventus-Stoccarda, i convocati di Motta: tornano in due, non recupera Koopmeiners

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro lo Stoccarda, gara valida per la terza giornata di Champions League. Ancora assenti gli infortunati Bremer, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, oltre ad Arek Milik. Out anche lo squalificato Michele Di Gregorio dopo l'espulsione rimediata contro il Lipsia. Tornano col gruppo Francisco Conceiçao dopo la squalifica in campionato e Weston McKennie, assente contro la Lazio. La novità è il giovane portiere Giovanni Daffara che va a prendere il posto dell'ex Monza. Questo l'elenco completo:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Daffara

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cabal, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz, Cambiaso

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Weah, Mbangula

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Niente da fare per Koopmeiners e Nico Gonzalez, ancora indisponibili così come gli altri infortunati Bremer e Milik. Motta ritrova invece McKennnie e Conceiçao, entrambi potrebbero giocare dal primo minuto. Perin prenderà il posto dello squalificato Di Gregorio fra i pali. Nell'undici iniziale potrebbe rivedersi Danilo, come centrale al fianco di Kalulu. A riposare sarebbe Gatti, con Savona confermato a destra e Cambiaso a sinistra. Fagioli si candida per agire davanti alla difesa, può rifiatare Locatelli. Conceiçao, McKennie, Douglas Luiz e Yildiz sono pronti a muoversi alle spalle di Vlahovic.