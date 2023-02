Oggi Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni. Il ricordo del Milan: "Hai lasciato un vuoto incolmabile"

Oggi, 20 febbraio 2023, Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni. Per ricordare il suo allenatore scomparso lo scorso 16 dicembre, il Milan gli ha dedicato questo messaggio su Twitter: "Il primo compleanno senza di te. Hai lasciato un vuoto incolmabile".

We will never get used to your absence. Always in our hearts, Siniša 🌹

Il primo compleanno senza di te. Hai lasciato un vuoto incolmabile 🌹 #SempreMilan pic.twitter.com/owUhTo6tlj

