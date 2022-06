Onana sarà dell'Inter, ma in Olanda è mistero annuncio. E l'agente: "Tutto fatto? Più o meno"

vedi letture

Atterrato in Italia già a gennaio, André Onana ha da tempo legato il proprio futuro all'Inter. Nessun dubbio sul destino dell'estremo difensore camerunese, che a inizio anno ha sostenuto anche le visite mediche di rito e poi incontrato Simone Inzaghi. La versione online di Voetbal International, il principale magazine sportivo olandese e tra i più prestigiosi a livello europeo, s'interroga sul "mistero Onana", cioè sul perché l'annuncio relativo all'approdo dell'ex Ajax in Italia, e la relativa presentazione, non sia ancora arrivato. Sul tema, il portale riporta anche una breve risposta dell'agente di Onana, alla domanda: affare fatto? "Più o meno". Poche parole, che in realtà non mettono in bilico un'operazione già ampiamente chiusa.