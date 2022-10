Onana: "Siamo l'Inter e lo abbiamo dimostrato. Serata speciale, grazie ai tifosi"

vedi letture

Il portiere dell'Inter, Andre Onana, ha commentato sul suo profilo Twitter il pareggio per 3-3 contro il Barcellona: "Siamo l'Inter e abbiamo dimostrato che non importa quanto sia difficile l'obiettivo, con il duro lavoro e il cuore possiamo raggiungerlo. Vorremmo ringraziare tutti i tifosi dell'Inter che ci hanno accompagnato in una serata davvero speciale".