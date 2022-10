Onana: "Vittoria importante, continuiamo a spingere!". E l'Inter non perde dal 1° ottobre

"Continuiamo a spingere! Abbiamo ottenuto una vittoria importante!". Così André Onana, ormai diventato portiere titolare dell'Inter, ha commentato il successo dei nerazzurri contro la Sampdoria dell'ex Stankovic.

La striscia positiva della Beneamata dura ormai da ben sette partite.

We keep pushing! We got an important win! ⚫️🔵 #ForzaInter @RinatOficial pic.twitter.com/GjZoX32XmE

— Andre Onana (@AndreyOnana) October 30, 2022