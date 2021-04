Ora si fa dura per la Roma: Diawara espulso all'85' con il Torino che conduce 2-1

Gara in salita per la Roma, che non soltanto si trova sotto nel punteggio in casa del Torino, ma adesso deve scontare anche l'inferiorità numerica, vista l'espulsione rimediata da Amadou Diawara al minuto 85. Doppia ammonizione per il centrocampista, che era entrato in campo da 21 minuti, avendo sostituito Veretout al 64'.