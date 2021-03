Orgoglio Pioli: "Dimostriamo che le due settimane difficili sono state la cosa straordinaria..."

Il momento di down con lo Spezia e nel derby come segnale d'allarme o la gara con la Roma come punto di ripartenza? Risponde Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa a -1 dall'Udinese. "Abbiamo la possibilità di dimostrare che la cosa straordinaria sono state le due settimane non giocate all'altezza, non la gara contro la Roma. E' stata una sorpresa non giocare ai nostri livelli in quelle due gare di campionato ma ci può stare quando non sei abituato a giocare così spesso e così spesso a questi ritmi. Però vogliamo dimostrare di essere quella squadra straordinaria che ha sempre grandi possibilità di vittoria. Non pensiamo al resto, a quel che abbiamo fatto: sarà determinante quel che riusciremo a fare, dimostriamo le nostre qualità e con l'Udinese abbiamo un'altra chance per farlo".