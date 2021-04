Orsato dirigerà Atalanta-Juve, Gasperini: "È una garanzia? Ve lo dico domani dopo la gara"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha scherzato così sulla designazione arbitrale per la gara di domani con la Juventus: "Orsato è uno dei migliori arbitri in assoluto. Ha fatto qualche erroraccio come Inter-Juve di qualche anno fa, che ha pagato, ma anche i grandi giocatori hanno sbagliato. Se è una garanzia, ve lo dico domani dopo la partita (ride, ndr)", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.