Otto partite di fila con gol subiti per la Juve. Pirlo: "Oggi male sulle palle inattive"

Ottava partita di fila con almeno un gol subito per la Juventus di Andrea Pirlo, che ai microfoni di DAZN risponde così: “Oggi abbiamo subito soprattutto su palla inattiva. Non è da noi perché ci siamo sempre comportati bene in queste circostanze. Non possiamo permettercelo perché in futuro sono in palio punti importanti”.

