Ounas riparte da Crotone per la continuità: terza tappa in A per ritrovare il talento perduto

Dopo 50 presenze tra Napoli e Cagliari, Adam Ounas è pronto per la terza tappa italiana della sua carriera. L'attaccante, arrivato al Napoli nell'estate del 2017 dal Bordeaux per più di 10 milioni, non è mai riuscito a trovare la continuità per inserirsi tra i campioni azzurri. Per questo, nell'estate del 2019, ha deciso di cambiare maglia tornando in Francia, al Nizza. Ma anche in patria, dove ha disputato 19 presenze tra campionato e Coupe de France, non ha ottenuto la fiducia che si aspettava ed è voluto ripartire da un progetto come quello di Di Francesco al Cagliari. 10 presenze intervallate da problemi di Covid e agli adduttori che non hanno fatto decollare la sua esperienza in Sardegna. Niente gol e niente assist e una grande voglia di ripartire da un progetto dove potrebbe ricoprire un ruolo centrale. Ecco perché è arrivato il sì al Crotone, squadra che deve salvarsi e che ha bisogno di fantasia ed entusiasmo da affiancare Messias per provare a rilanciare le ambizioni di permanenza in A per i calabresi.