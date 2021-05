Ounas trascina il Crotone, Verona distratto e poco pericoloso: al 45’ è 1-0 per i rossoblù

Non ci sono obiettivi in palio, ma il Crotone vuole onorare la serie A fino all’ultimo match. I pitagorici chiudono il primo tempo in vantaggio contro un Verona distratto e poco propositivo: a decidere la prima frazione è Ounas, l’ex Napoli è uno dei più propositivi in un match che ha poco da regalare. Gara ancora aperta, nonostante tutto le occasioni da gol non sono mancate.

OUNAS SBLOCCA SUBITO IL MATCH - I padroni di casa non hanno nessuna intenzione di chiudere all’ultimo posto. Passa soltanto un minuto e Ounas trova il gol del vantaggio calciando sul proprio piede destro: tiro rivedibile, ma allo stesso tempo efficace. Il numero 7 ci prova anche al 17’ con un’azione personale, ma questa volta Pandur ci mette le mani e respinge il pericolo.

TANTE OCCASIONI, POCHI GOL - I pitagorici non rinunciano a giocare, la squadra di Cosmi alza il ritmo soprattutto nella seconda parte della prima frazione. Il più ispirato in casa Crotone è sicuramente Ounas, uno dei più pericolosi: il numero 7 cerca spesso l’azione personale, ma la difesa gialloblù prova a chiudere ogni spazio. Al 26’ Kalinic protesta per via di una trattenuta di Magallan in area, ma per Massimi non c’è nulla. Pochi minuti più tardi Cigarini rischia di segnare un eurogol, la sua conclusione termina di poco sul fondo. La prima vera opportunità del Verona arriva alla mezz’ora con Dawidowicz, Cordaz si oppone con un ottimo intervento sul colpo di testa del difensore scaligero. Gli ospiti provano ad abbozzare una timidissima reazione, ma la squadra di Cosmi chiude la porta a doppia mandata. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi coi pitagorici avanti di un gol.