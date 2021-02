Pace fatta con De Laurentiis? Gattuso: "Il presidente è il presidente, bisogna avere rispetto"

La presenza di De Laurentiis a Bergamo e poi con la Juve è servito a riportare serenità? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida col Granada - andata dei sedicesimi di finale di Europa League - ha risposto così: "A noi serve tutto, alla squadra fa bene che ci siano persone vicine alla squadra. Il presidente è il presidente, è quello che mette i soldi e fa funzionare la struttura. E anche se ci sono delle discussioni bisogna avere sempre rispetto, poi nelle grandi famiglie possono esserci malumori. E' il nostro presidente e quando si sente di venire a me fa piacere. In questo momento di difficoltà è giusto essere tutti uniti e far sentire il calore a chi ci circonda".

