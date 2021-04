Palestre e piscine, se ne parla oggi in cabina di regia: l'idea è via libera dal 3 o dal 10 maggio

Lo sport aspetta di riaprire. Quello di base, le palestre e le piscine. Anche di questo si parlerà nella cabina di regia in programma oggi. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: l’idea è il via libera a maggio, dal 3 o dal 10 a seconda di una prospettiva ottimistica o realistica. Con protocolli ancora più rigidi rispetto a un anno fa, e linee guida che poi spetterà alle regioni far applicare in concreto. E il pubblico? Oltre al calcio, un test sarà quello degli Internazionali di tennis di Roma: il tabellone principale vedrà iniziare il 9 maggio i propri incontri, la federtennis punta ad avere al Foro Olimpico 4000 persone a giornata. Obiettivo difficile, ma ai mille ci si dovrebbe arrivare. Resta il capitolo palazzetti, cioè gli impianti al chiuso: basket e volley aspettano pronti a riaprire agli spettatori.