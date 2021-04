Pallotta sugli addii di Totti e De Rossi: "Francesco voleva allenare, ma ci rinunciò quasi subito"

Intervistato da The Athletic, l'ex presidente giallorosso James Pallotta ha ripercorso anche gli addii impopolari di Francesco Totti e Daniele De Rossi alla Roma: "Totti dopo il ritiro voleva allenare. Gli dissi che per allenare non solo avrebbe dovuto studiare, ma anche farlo per 80 ore a settimana, e che non capivo perché volesse fare quello. Gli portammo degli insegnanti e piuttosto rapidamente Totti decise che allenare non faceva per lui. Gli dissi che aveva un bello stile di vita e che il contratto da 6 anni come dirigente, che per molte persone era un ottimo contratto visti i tanti soldi, lo avrebbe abituato a uno stile di vita leggermente diverso. Parlammo di coinvolgerlo nel marketing e nello staff degli sponsor, in modo tale da aiutarci a chiudere certi affari. Da possibile direttore sportivo aveva degli input, e noi veramente volevamo che ne avesse anche di più. Lo abbiamo invitato numerose volte anche a Boston per le riunioni, a Nantucket, a Londra...".

Sull’addio di De Rossi.

"Cosa dovevo fare? Che c***o dovevo fare? Non avevo alcun vantaggio nel vedersi ritirare due delle più importanti superstar di ogni tempo. Con lui e Totti abbiamo fatto quello che pensavamo fosse giusto per la squadra".