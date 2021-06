Pandev: "Domani sarà la mia ultima gara con la Macedonia. È il picco della mia carriera"

vedi letture

The Last Dance. Un addio in grande stile, quello di Goran Pandev, pronto ritirarsi dalla Macedonia (e forse dal calcio giocato) dopo l'Europeo. Una volontà resa nota diverso tempo fa, e confermata dal diretto interessato nella conferenza stampa odierna: "Sto vivendo il picco della mia carriera, ho realizzato il sogno di giocare un grande torneo con la mia Nazionale. Sono felice di dire addio alla Macedonia in una competizione come questa, contro l'Olanda, alla Cruyff Arena: spero riusciremo a rendere felici tutti i tifosi".