Pandev e l'ultima con la Macedonia. Criscito: "Spero di giocare ancora con te, leggenda"

L’appuntamento è per le 18: oggi Goran Pandev giocherà per l’ultima volta con la maglia della Macedonia del Nord (già matematicamente eliminata dagli Europei) nella sfida contro l’Olanda, ultima partita del gruppo C, ad Amsterdam. L’attaccante del Genoa, 38 anni il prossimo 27 luglio, ieri ha annunciato che non giocherà più in nazionale mentre non ha escluso del tutto di poter continuare a giocare ancora con il Grifone in Serie A. Domenico Criscito, capitano del Genoa dove Pandev ha militato nelle ultime cinque stagioni ha voluto salutare il suo compagno con un messaggio su Instagram: "Oggi ultima partita in nazionale per te.. oltre ad essere un grande giocatore sei una grandissima persona, non solo la Macedonia ti applaudirà ma l'intero mondo calcistico. Grande leggenda, spero di condividere ancora lo spogliatoio e il campo accanto a te", ha scritto Criscito con la speranza di convincere l'attaccante macedone, il cui contratto con il Genoa scadrà il 30 giugno prossimo, a non ritirarsi dopo questo europeo.