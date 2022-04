Paolillo su Inter-Juve: "Polemiche normali, ma l'arbitro ha scelto bene. 33% di chance Scudetto"

L'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato ai microfoni de L'Interista della vittoria nerazzurra sulla Juventus, forse fondamentale per coltivare il sogno Scudetto. "È una spinta importante. Quella spinta di cui l'Inter mostrava di aver bisogno, soprattutto mentalmente. Perché il messaggio che arriva alla squadra è questo: aver giocato in un campo durissimo, contro un avversario forte ed organizzato come la Juventus, serio e determinato a fare risultato ed essere riusciti non solo a contenerlo, ma anche a portare a casa il risultato pieno che è importantissimo".

Sulle polemiche.

"E' assolutamente normale la situazione, fa parte della storia di questa rivalità. Ma dopo molti replay e dopo che hanno analizzato ogni fotogramma dei contatti incriminati, è stato dimostrato che l'arbitro ha scelto bene. È chiaro che ognuno specula per sé stesso e c'è stato l'ennesimo tentativo nel finale di cercare un rigore a tutti i costi".

Sulla lotta Scudetto

"Inter, Milan, e Napoli hanno tutte il 33% di possibilità di vincere lo scudetto. Anche perché In momenti diversi tutte hanno vinto quando non ce l'ho Si aspettava e hanno perso punti in partite più semplici. A questo punto tutto dipenderà dal carattere con il quale entreranno in campo nei prossimi match".