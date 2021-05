Paratici lascia la Juventus: "Ringrazio tutti, si chiude un capitolo importante della mia carriera"

Fabio Paratici lascia la Juventus. Il club bianconero lo ha reso noto con un comunicato ufficiale pochi minuti fa: “Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni - dice Paratici - la Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide”.