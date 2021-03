Paratici più vicino al rinnovo: adesso la priorità è trovare una soluzione al caso Dybala

Fabio Paratici e la Juventus, un matrimonio destinato a proseguire anche nel prossimo futuro. Il Managing Director bianconero è prossimo al prolungamento del proprio contratto con la società bianconera, scelta che di fatto dà il via alla costruzione della rosa e più in generale delle strategie per il prossimo futuro.

Il rinnovo di Dybala è la priorità - Nei mesi scorsi, fra novembre e dicembre, l'agente di Paulo Dybala si era fermato diverse settimane a Torino. Ma la fumata bianca per il prolungamento della Joya non era arrivata. E le voci su un possibile futuro lontano dai bianconeri, inevitabilmente, si sono autoalimentate. Ai tempi il presidente Agnelli parlò di "offerta che lo porterebbe tra i migliori 20 in Europa a livello economico", tradotto proposta che tocca i 10 milioni di euro a stagione ai quali potrebbero sommarsi i bonus. Un'offerta che evidentemente Dybala ha per il momento declinato, scelta che ha così portato ad un congelamento della trattativa. Una decina di giorni fa lo stesso Paratici è tornato sul tema: "Ne abbiamo parlato e ne stiamo parlando. Continueremo a farlo anche nei prossimi giorni". La scadenza fissata al 2022 lascia ancora un buon margine temporale, in linea teorica. Ma la realtà e le dinamiche di mercato impongono maggiore celerità: per questo, entro la fine di questa stagione, Paratici dovrà trovare la quadra per capire se contare ancora sulla Joya o se assecondare le richieste di mercato già la prossima estate.