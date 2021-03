Paratici più vicino al rinnovo: chi è l'uomo mercato della Juventus

Fabio Paratici e la Juventus, un matrimonio destinato a proseguire anche nel prossimo futuro. Un rapporto professionale che oramai va avanti da oltre un decennio, quello fra l'attuale Managing Director e il club bianconero e che tanti successi ha portato in bacheca.

Nato nel '72 a Borgonovo Val Tidone, Paratici prima di sedersi dietro la scrivania è stato calciatore professionista fra Serie B e Serie C. Nel 2004, poco più che trentenne, scelse di intraprendere la carriera dirigenziale entrando, in quella stagione, nel comparto mercato della Sampdoria in qualità di Responsabile degli Osservatori. Visto il buon lavoro portato avanti, poco dopo arrivò la promozione a Responsabile dell'Area Tecnica del club. Quindi, nel 2010, ecco il grande salto che coincise con l'avvento di Andrea Agnelli alla guida della Juventus. Nella prima stagione Paratici è Coordinatore dell'Area Tecnica, quindi dal 2011 riceve la nomina a Direttore Sportivo lavorando al fianco di Giuseppe Marotta. All'attivo sono da registrare le ristrutturazioni del comparto scouting, così come del settore giovanile (con la creazione anche dell'Under23) e la nascita di Juventus Women. Da fine 2018 è Chief Football Officer, quindi la nomina a Managing Director dell'Area Football nell'ottobre del 2020.