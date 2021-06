Paratici saluta la Juve, Agnelli svela il suo rimpianto: "Van Persie e quella cena organizzata da me"

Quale rimpianto ha Andrea Agnelli? Nel giorno in cui Fabio Paratici dice addio alla Juventus, il presidente sceglie la trattativa per Robin Van Persie, nel 2012 vicinissimo alla Vecchia Signora: “L’unico rammarico, tra le tante trattative perché il problema è se la Juventus non segue questo o quel giocatore, è quel Van Persie con quella cena organizzata a casa mia. Me la ricordo e se penso a un rimpianto è sicuramente Robin, anche per la missione in avanscoperta che avevi fatto qualche settimana prima”.

