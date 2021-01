Paris Saint-Germain, cinque possibili partenti a gennaio. Con Paredes nel mirino dell'Inter

L'edizione odierna de L'Equipe fa il punto sul mercato del Paris Saint-Germain con una lista di cedibili: si tratta di Julian Draxler, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera e Thilo Kehrer. Per ognuno di loro si ascoltano offerte. Proprio Paredes potrebbe prendere la strada di ritorno per l'Italia, con l'ex Roma che piace all'Inter. Nessuna offerta fin qui per Gueye mentre Draxler non è disposto a partitre.