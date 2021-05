Paris Saint-Germain, Icardi chiede la cessione. E Wanda Nara spinge per la Juventus

Secondo quanto riportato da footmercato Mauro Icardi ha chiesto al Paris Saint-Germain di essere ceduto. L'argentino non ha mai convinto pienamente la dirigenza e lo stesso giocatore non sembra intenzionato a proseguire la sua avventura francese. Si è registrato pertanto un incontro tra Gabriele Giuffrida, fra i rappresentanti dell'argentino, e il direttore sportivo del PSG Leonardo nel quale sono state rese note le intenzioni del giocatore. La volontà della famiglia è quella di tornare in Italia con Wanda Nara che spingerebbe per la Juventus. Si sta sondando anche il mercato inglese che potrebbe garantire le stesse condizioni contrattuali (10 milioni netti annui) che Icardi ha a Parigi.