Parma, addio Gervinho: l'ivoriano è atterrato a Trebisonda, firmerà con la squadra turca

vedi letture

Come raccontato nel pomeriggio di oggi, l'attaccante ivoriano del Parma Gervinho ha raggiunto in volo verso la Turchia. Poco fa, rivela ParmaLive.com, l'ex romanista è atterrato: pronto ad accoglierlo c'è il Trabzonspor, che ha chiuso anche il colpo Bruno Peres proveniente dalla Roma. Addio ad un passo per Gervinho, che lascia il Parma dopo la retrocessione in Serie B e una stagione avara di emozioni anche a livello personale. Difficilmente lo raggiungerà a Trebisonda, almeno per ora, il danese Andreas Cornelius: la trattativa con l'ex Atalanta pare essersi arenata.