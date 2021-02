Parma, Bani dopo il ko di Verona: "Dobbiamo liberarci della paura e avere più coraggio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Verona, il difensore del Parma Mattia Bani ha parlato così: “Bisogna liberarsi di un po’ di paura, altrimenti si giocano le partite a metà. Dobbiamo avere più coraggio, sia nell’interpretazione che nei singoli momenti perché come ha detto il mister negli episodi questo fa la differenza. L’impegno penso ci sia, io sono qui da due settimane e vedo voglia nei miei compagni. Dobbiamo fare qualcosa in più. La partita si era messa bene, potevamo fare punti. Abbiamo sbagliato negli episodi, perché la partita è sempre stata aperta e l’Hellas Verona sappiamo essere un’ottima squadra. Dobbiamo rialzarci, non c’è tempo per guardare indietro, e dobbiamo rialzarci subito. L’attenzione sulle palle inattive? Dobbiamo migliorare tante cose, compreso quest’aspetto. Se la posizione di classifica è questa significa che qualcosa la stiamo sbagliando e dobbiamo lavorarci in settimana“.