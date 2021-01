Parma, Brugman: "D'Aversa ci ha dato tranquillità, dobbiamo credere in noi stessi"

vedi letture

Il Parma scende in campo contro la Lazio per cercare di tornare alla vittoria. Per i ducali, però, non ci sarà più Fabio Liverani in panchina ma Roberto D'Aversa, tecnico tornato ad allenare i gialloblu. A parlare del ritorno del tecnico è Gaston Brugman, centrocampista del Parma, che spende parole importanti per il tecnico: "E' una persona che ha lavorato con tanti di noi, conosce l'ambiente. Ci ha dato tranquillità. Sappiamo che è una partita difficile, ma dobbiamo credere di più in noi stessi", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.