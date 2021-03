Parma, Brunetta: "Il River è il sogno di chiunque, ma vorrei continuare in Europa"

Non sta vivendo una stagione particolarmente fortunata a Parma, ma Juan Brunetta pensa già al futuro, dopo che anche lo scorso gennaio è stato chiacchierato un suo possibile ritorno in patria. Lo stesso giocatore, dal ritiro dell'Argentina U23, ha parlato ai microfoni di Radio Continental, dichiarando: "Il River negli ultimi tempi ha fatto grandi cose, qualsiasi calciatore vorrebbe giocare lì. E' una squadra importante, che anche se vince 3 a 0 non si ferma e vuole di più. La mia intenzione è quella di continuare qui in Europa, però nessuno sa cosa riserverà il futuro e dove giocherò".