Parma, chiesto un consiglio all'ex Mutu prima dell'affondo decisivo per Man

Anamaria Prodan, intermediaria vicina a Dennis Man, in un'intervista a PRO X ha svelato un retroscena riguardo il possibile trasferimento di Dennis Man a Parma, che riguarda il direttore sportivo crociato Marcello Carli. La Prodan infatti, ha raccontato che Carli avrebbe contattato di persona Adrian Mutu, ex calciatore del Parma e oggi allenatore della nazionale rumena giovanile, per chiedergli un parere riguardo al talentino della Steaua. Mutu ha descritto in modo superlativo Man, convincendo ulteriormente Carli e il Parma ad investire su di lui.