Parma, Cornelius: "Felice per il gol, ma avrei voluto la vittoria. Salvezza? Ci credo molto"

vedi letture

Andreas Cornelius, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto con l'Udinese: "Oggi secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una buona prestazione. Sono contento per aver aiutato la squadra con un gol ma sarei stato più felice se avessimo vinto. Abbiamo giocato con coraggio, con personalità, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo provato in allenamento durante la settimana. Abbiamo attaccato bene, anche in contropiede: abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Sono contento per la rete, sono un attaccante e non posso giocare tutto il campionato senza fare un gol. Non sarebbe stato possibile. La salvezza? Ci credo molto“.