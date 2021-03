Parma, D'Aversa torna in panchina contro il Genoa: ridotta di un turno la squalifica

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC rende noto di aver ridotto di un turno lo stop per squalifica comminato a Roberto D'Aversa, tecnico del Parma. Avendo già scontato la giornata contro la Roma, il tecnico abruzzese sarà regolarmente in panchina domani, nella sfida interna al Genoa: "La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli, Presidente, Lorenzo Attolico, Vice Presidente (relatore), Paolo Tartaglia, Componente, Franco Granato, Rappresentante A.I.A., ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 18 marzo 2021 a seguito del reclamo numero RG 139/CSA/2020-2021 proposto dal Parma Calcio 1913 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Roberto D'Aversa seguito gara Fiorentina/Parma del 07.0.3.2021 il seguente DISPOSITIVO: accoglie il reclamo e, per, l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00. Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC".