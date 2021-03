Parma, Iacoponi operato a Roma al ginocchio: intervento perfettamente riuscito

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noto l'esito dell'intervento a cui è stato sottoposto oggi Simone Iacoponi, fermatosi ad inizio della scorsa settimana per un problema al ginocchio: "Simone Iacoponi è stato sottoposto, in data odierna, ad intervento di artroscopia diagnostica e terapeutica al ginocchio destro da parte del Prof. Pier Paolo Mariani presso Villa Stuart a Roma, in presenza dello staff sanitario del Parma Calcio 1913. L’intervento di regolarizzazione cartilaginea è perfettamente riuscito e l’atleta potrà essere dimesso domani per iniziare il percorso terapeutico del caso".