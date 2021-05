Parma in Serie B, i numeri di una stagione da incubo: appena 3 vittorie, peggior attacco della A

È stata una stagione da incubo la terza del Parma in Serie A dopo la miracolosa risalita dalla Serie D fino al massimo campionato italiano: per i ducali, dapprima allenati da Liverani e infine da D'Aversa, appena tre vittorie in 34 partite, 11 pareggi e 20 sconfitte con quella di stasera, che ha decreato il ritorno in cadetteria dei ducali. A questi numeri deficitari si aggiunge il peggior attacco dell'intero campionato, con appena 36 gol segnati e il secondo peggio rendimento difensivo: 70 gol subiti. Incredibile anche quanto poco ha inciso l'attacco nelle sorti ducali: i centravanti Pellè, Cornelius e Inglese hanno segnato 2 gol in tre, tanto che la stragrande maggioranza delle reti sono arrivate dai centrocampisti, Kucka ed Hernani in particolare (14 reti in due).