Parma, Kalma: "Krause ha dato un'occasione enorme alla città: è un imprenditore eccezionale"

Al fianco di Krause e Ribalta, si è presentato oggi anche il managing director corporate, Jaap Kalma. Questo il suo pensiero sulla gestione Krause: "Il presidente ha dato un'occasione enorme alla città, che è fantastica. Io percepisco questo. I tifosi hanno un legame sano, costruttivo con il club, e viene vissuto positivamente anche in momenti difficili. Il club ha una storia, quarti in Italia per trofei internazionali, e ha tutte le carte giuste per creare un successo duraturo. L'ultimo fattore è il fatto che il presidente è eccezionale, ho sentito molti parmigiani dire che siamo fortunati con lui e penso abbiano ragione. Questo è uno dei motivi per cui ho sposato questo progetto, che è la parola giusta. E' un imprenditore eccezionale e forse ancora più importante, ha valori forti e molto precisi, che porteranno al successo. Ridendo e scherzando, il presidente è davvero parmigiano: ha un rispetto e un interesse per fare il bene della città e del club che dovrebbe essere preso ad esempio da tanti presidenti italiani. Questi motivi mi hanno convinto, sono molto felice di essere qui per creare un successo grande nei prossimi cinque, dieci, quindici anni".

