Parma, Krause continua a pensare al futuro: per il centrocampo preso il classe 2003 Mir

Si muove il mercato del Parma: per i ducali è in arrivo il giovane talento classe 2003 del Penarol, Matias Mir, pronto a vestire la maglia crociata già dalla prossima stagione. Lunedì lo spagnolo sarà in Italia per visite e firma col suo nuovo club, rivela ParmaLive.com: un'operazione a parametro zero quella condotta dagli uomini mercato ducali, che si assicurano così un altro giovane in grado di rafforzare il settore giovanile, una delle priorità della nuova proprietà. L'idea della società, infatti, è quella di aggregarlo inizialmente alla Primavera, per consentirgli di terminare il suo percorso di crescita ed agevolarne l'ambientamento nel nostro campionato, con l'obiettivo di vederlo pronto per la prima squadra nell'arco di un paio d'anni.